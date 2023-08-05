Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Новоселовское в ЛНР
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что населенный пункт был взят подразделениями Западной группировки войск. Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные в ходе наступления улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru