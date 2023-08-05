Отмечается, что населенный пункт был взят подразделениями Западной группировки войск. Кроме того, Минобороны сообщило, что российские военные в ходе наступления улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

