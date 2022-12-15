Минобороны: Российские военные уничтожили три склада ВСУ
Российские военнослужащие ликвидировали три склада ВСУ, сообщил официальный спикер Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе ежедневного брифинга он уточнил, что уничтоженные склады находились в Купянске Харьковской области, Тягинке Херсонской области и Орехове Запорожской области. По словам Конашенкова, на складах хранились оружие, боеприпасы и спецтехника, а также материально-технические средства.
Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска уничтожили боевую машину системы залпового огня HIMARS в районе Малотарановки в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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