Минобороны РФ: Уничтожен склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS
Ракетными ударами Россия уничтожила склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.
«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — отмечает военное ведомство.
Также сообщается, что российским военным удалось уничтожить более 7 тысяч артиллерийских снарядов импортного производства.
Накануне в Министерстве обороны России сообщили о ликвидации склада боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». .
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