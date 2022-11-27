Минобороны РФ: Уничтожен склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS

Ракетными ударами Россия уничтожила склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

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«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — отмечает военное ведомство.

Также сообщается, что российским военным удалось уничтожить более 7 тысяч артиллерийских снарядов импортного производства.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили о ликвидации склада боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». .

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаМинобороны РФРакеты
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