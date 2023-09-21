Минобороны: Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Днем ранее российские силы сбили два украинских военных самолета. Так, в Николаевской области был сбит украинский бомбардировщик Су-24М, а в Днепропетровской области дрон поразил истребитель МиГ-29.

19 сентября украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области в районе населенного пункта Новопокровка. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», передает «Радиоточка НСН».



