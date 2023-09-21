Минобороны: Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО за сутки сбили пять ракет большой дальности Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

Также за этот период уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата.

21 сентября военные России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области. В ведомстве указали, что Киев пытался совершить террористическую атаку аппаратами самолетного типа.

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Днем ранее российские силы сбили два украинских военных самолета. Так, в Николаевской области был сбит украинский бомбардировщик Су-24М, а в Днепропетровской области дрон поразил истребитель МиГ-29.

19 сентября украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области в районе населенного пункта Новопокровка. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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