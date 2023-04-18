Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске

Штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск и сил Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают бои за Артемовск, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что на данном этапе штурмовики овладели еще тремя кварталами в городе – на севере, юге и в центральной части. Также были пресечены попытки противника контратаковать с флангов.

Штурмовики ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северо-западе и в центре Артемовска

Артемовское (Бахмутское – ред. НСН) направление было и остается эпицентром боевых действий на Украине. Такое заявление накануне сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military media center.

3 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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