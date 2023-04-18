Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске
Штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск и сил Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают бои за Артемовск, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что на данном этапе штурмовики овладели еще тремя кварталами в городе – на севере, юге и в центральной части. Также были пресечены попытки противника контратаковать с флангов.
Артемовское (Бахмутское – ред. НСН) направление было и остается эпицентром боевых действий на Украине. Такое заявление накануне сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military media center.
3 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».
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