Штурмовики ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северо-западе и в центре Артемовска

В оборонном ведомстве рассказали, что ВДВ, авиация и артиллерия поддерживали действиям штурмовых подразделений в Артемовске. На южнодонецком и запорожском направлениях российские силы уничтожили порядка 60 украинских солдат и гаубицу «Мста-Б».

Отмечается, что на донецком направлении потери украинской стороны составили более 270 военнослужащих и наемников ВСУ. Также в Запорожской области был уничтожен склад украинских боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».

