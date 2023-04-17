Штурмовики ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северо-западе и в центре Артемовска
Два квартала на северо-западе и в центре Артемовска взяты под контроль штурмовыми отрядами на сутки, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве рассказали, что ВДВ, авиация и артиллерия поддерживали действиям штурмовых подразделений в Артемовске. На южнодонецком и запорожском направлениях российские силы уничтожили порядка 60 украинских солдат и гаубицу «Мста-Б».
Отмечается, что на донецком направлении потери украинской стороны составили более 270 военнослужащих и наемников ВСУ. Также в Запорожской области был уничтожен склад украинских боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».
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