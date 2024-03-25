Минобороны: Российская ПВО за сутки сбила 103 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

За этот период также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган».

Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника и 14 ракет

Сообщалось, что одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа перехватили над территорией Ростовской области.

Ранее ПВО уничтожила 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН». Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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