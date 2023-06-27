Минобороны РФ: ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях

Украинская армия пытается наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в ДНР

В ведомстве также рассказали, что российские силы отразили семь атак ВСУ на донецком направлении. Военнослужащие России отбросили на исходные позиции украинский атаковавший мотопехотный взвод на ореховском направлении.

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Огурцово в Харьковской области. Также российские силы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР.

Ранее российское Минобороны опубликовало кадры подрыва американского броневика ВСУ, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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