Минобороны РФ: ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях
Украинская армия пытается наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также рассказали, что российские силы отразили семь атак ВСУ на донецком направлении. Военнослужащие России отбросили на исходные позиции украинский атаковавший мотопехотный взвод на ореховском направлении.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Огурцово в Харьковской области. Также российские силы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР.
Ранее российское Минобороны опубликовало кадры подрыва американского броневика ВСУ, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru