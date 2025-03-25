Минобороны: Российская армия освободила Малые Щербаки

Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Днепр». Также они нанесли поражение бригаде территориальной обороны и трем бригадам ВСУ близ населенных пунктов Новопокровка и Новоданиловка (Запорожская область), а также Антоновка, Берислав, Садовое и Приднепровское (Херсонская область).

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили два бронетранспортера М113 американского производства, два автомобиля, три артиллерийских орудия и более 70 человек.

Ранее поселок городского типа Мирное (ДНР) был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

