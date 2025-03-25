Минобороны: Российская армия освободила Малые Щербаки

Минобороны России сообщило в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации России на Украине, что российская армия взяла под контроль село Малые Щербаки (Запорожская область).

Российские войска освободили Мирное в ДНР

Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Днепр». Также они нанесли поражение бригаде территориальной обороны и трем бригадам ВСУ близ населенных пунктов Новопокровка и Новоданиловка (Запорожская область), а также Антоновка, Берислав, Садовое и Приднепровское (Херсонская область).

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили два бронетранспортера М113 американского производства, два автомобиля, три артиллерийских орудия и более 70 человек.

Ранее поселок городского типа Мирное (ДНР) был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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