Минобороны России: ВСУ потеряли более 380 бойцов в Курской области за сутки
Трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сдались в плен за минувшие сутки, рассказали в российском Минобороны.
По данным оборонного ведомства России, украинская сторона потеряла свыше 380 военных за сутки. Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 38,8 тысячи человек.
Кроме того, подразделения группировки «Север» поразили формирования бригад ВСУ в Курской области.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал применение ВСУ отравляющих веществ в Курской области «изуверством и бесчеловечным актом», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru