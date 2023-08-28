Минобороны России: ВС РФ заняли опорный пункт на купянском направлении

Штурмовые подразделения российских войск заняли опорный пункт на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что занять выгодные позиции российским силам удалось в ходе боя, разгромив две роты ВСУ. Кроме того, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств украинских подразделений.

Вдобавок было ВС РФ при поддержке танков и артиллерии отразили девять контратак ВСУ, отметили в российском Минобороны.

Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск в зоне специальной военной операции, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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