Глава Минобороны Украины допустил начало использования F-16 весной 2024 года

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — указал глава военного ведомства.

В то же время Резников заявил о необходимости подготовить инфраструктуру для самолетов, это может занять около шести месяцев, пишет Ura.ru.

По мнению министра, использование F-16 станет «серьезным переломным моментом» в боевых действиях. Сейчас Россия имеет превосходство в воздухе, однако, как полагает Резников, с поставкой самолетов Киеву ситуация изменится.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что западные страны могут поставить Украине до 200 истребителей F-16, пишет «Свободная пресса».

