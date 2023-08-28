Глава Минобороны Украины допустил начало использования F-16 весной 2024 года
Украинские летчики могут впервые использовать обещанные Западом истребители F-16 весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с Bild.
«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — указал глава военного ведомства.
В то же время Резников заявил о необходимости подготовить инфраструктуру для самолетов, это может занять около шести месяцев, пишет Ura.ru.
По мнению министра, использование F-16 станет «серьезным переломным моментом» в боевых действиях. Сейчас Россия имеет превосходство в воздухе, однако, как полагает Резников, с поставкой самолетов Киеву ситуация изменится.
Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что западные страны могут поставить Украине до 200 истребителей F-16, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru