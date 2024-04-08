Минобороны России: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
8 апреля 202415:03
Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, украинская сторона потеряла более 460 человек.
Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отметили в Минобороны России. Российские военные также отразили пять контратак ВСУ.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru