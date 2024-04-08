Минобороны России: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении

По данным российского оборонного ведомства, украинская сторона потеряла более 460 человек.

Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отметили в Минобороны России. Российские военные также отразили пять контратак ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаСпецоперацияВСУ

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