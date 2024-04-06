Минобороны сообщило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении

По данным ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами по заданным координатам. Экипажи штурмовой авиации производили пуск снарядов с кабрирования.

В Минобороны подчеркнули, что после атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

