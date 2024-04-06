Минобороны сообщило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении

Экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив спецтехнику и живую силу противника на северодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны.

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По данным ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами по заданным координатам. Экипажи штурмовой авиации производили пуск снарядов с кабрирования.

В Минобороны подчеркнули, что после атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны

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