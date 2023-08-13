Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 25 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны были уничтожены в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - уточнили в ведомстве.
В субботу на подлете к городу Шебекино Белгородской области сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине обвинили инструкторов НАТО в провале контрнаступления ВСУ
- Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
- Пользователи сообщили о большом пожаре в подмосковном Раменском
- Минобороны РФ: В Черном море принудительно остановили сухогруз по пути на Украину
- Путин: Строительная отрасль в России - локомотив национальной экономики
- СМИ: НАТО надеялось на чудо при контрнаступлении украинской армии
- В Минобороны заявили об уничтожении беспилотников в Белгородской и Курской областях
- В России стоимость котлет с пюре выросла до максимума с июня 2022 года
- Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал отправлять воевать «детей»
- Слуцкий предложил авиакомпаниям сообщать об участниках СВО на борту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru