Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 25 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что дроны были уничтожены в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - уточнили в ведомстве.

В субботу на подлете к городу Шебекино Белгородской области сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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