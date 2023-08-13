Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов

Отмечается, что дроны были уничтожены в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - уточнили в ведомстве.

В субботу на подлете к городу Шебекино Белгородской области сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

