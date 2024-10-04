Минобороны: ПВО за ночь сбила 18 украинских БПЛА
Восемнадцать украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.
В министерстве указали, что в течение прошедшей ночи при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 18 БПЛА.
«Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря», — сообщило Минобороны.
Кроме того, один дрон сбили над Ростовской областью.
Ранее над регионами России уничтожили 113 украинских БПЛА за ночь, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru