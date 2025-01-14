Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Терны и Нескучное в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о том, что ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивавшем работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Потери украинской стороны за сутки составили порядка 1640 человек.
Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 180 беспилотников самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции. Также были сбиты шесть ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru