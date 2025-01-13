Губернатор: Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
13 января 202505:33
Силы ПВО и РЭБ России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется объявленный 12 января режим опасности атаки БПЛА.
Ранее украинские войска дронами атаковали Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru