Губернатор: Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Силы ПВО и РЭБ России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется объявленный 12 января режим опасности атаки БПЛА.

Ранее украинские войска дронами атаковали Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры