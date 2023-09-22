Минобороны: Один военный пропал без вести при ударе по Севастополю
Один военнослужащий, по уточненным данным, пропал без вести при ударе по Севастополю. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота. Минобороны сообщало, что один военный погиб.
«Один военнослужащий не погиб, пропал без вести», — уточнили в военном ведомстве.
Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти держат под контролем ситуацию в городе, спасатели тушат пожар на месте ракетной атаки.
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