Минобороны России: ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наемников во Львове
Групповым ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования 6 июля ВС РФ уничтожили большое количество польских и немецких наемников во Львове, сообщили в российском Минобороны.
Как сообщили в министерстве, порядка 4990 иностранных наемников были уничтожены российскими силами за время проведения спецоперации на Украине. Около 4910 боевиков покинули территорию Украины, сбежав из зоны боевых действий, отметили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжат целенаправленно уничтожать иностранных наемников на Украине.
Ранее Минобороны России сообщило об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост 17 июля, высокоточным оружием морского базирования был нанесен удар по объектам в районе Одессы. Здесь готовились атаки против РФ с применением безэкипажных катеров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru