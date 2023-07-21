Минобороны заявило об уничтожении объектов подготовки терактов с применением БПЛА
ВМФ РФ в ночь на пятницу, 21 июля, нанесли очередной удар по объектам, где готовились теракты против России с применением БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны РФ. В министерстве заявили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
Ведомство утверждает, что «цель удара достигнута», «все назначенные объекты поражены».
Накануне в своей ежедневной сводке Минобороны отчиталось об отражении 16 украинских атак на донецком направлении. Сообщалось, что российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru