Минобороны РФ: Киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200
Удар по жилой инфраструктуре Таганрога - это очередная террористическая атака, совершённая киевским режимом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которая была обнаружена и перехвачена.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога», - уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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