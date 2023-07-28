Минобороны РФ: Киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200

В сообщении говорится, что была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которая была обнаружена и перехвачена.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

