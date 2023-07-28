Минобороны РФ: Киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200

Удар по жилой инфраструктуре Таганрога - это очередная террористическая атака, совершённая киевским режимом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Губернатор Голубев: ракета взорвалась у кафе в Таганроге

В сообщении говорится, что была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которая была обнаружена и перехвачена.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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