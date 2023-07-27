Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по пунктам управления и дислокации ВСУ
Российские силы нанесли удары высокоточным оружием по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались о нанесении ударов по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.
В российском министерстве обороны подчеркнули, что в результате ударов все объекты были поражены.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН сообщил, что самые кровопролитные бои на Украине начнутся в конце июля и продлятся до середины августа. По его словам, ВСУ могут провести форсирование Днепра и захватить Запорожскую АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru