Отец Тиммы: Седокова шаг за шагом уничтожала психику моего сына
Певица Анна Седокова целенаправленно уничтожала психику своего экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Как сообщает РЕН ТВ, с таким заявлением выступил отец спортсмена Райтис Тимма.
По словам мужчины, в браке с исполнительницей его сын очень изменился - стал раздражительным и перестал общаться «со всеми, кто ему ранее был дорог».
Тимма-старший не исключил, что Седокова могла использовать алкоголь или какие-либо препараты, чтобы Янис подписал документы, лишившие его наследства, но, вероятно, не ожидала, что подлог вскроется.
«Кто она – преступница, мошенница или аферистка – пусть решает суд. Факт один: она шаг за шагом уничтожала психику моего сына», - заключил отец спортсмена.
Ранее представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что Анна Седокова подделала брачный договор с Янисом Тиммой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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