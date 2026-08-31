Отец Тиммы: Седокова шаг за шагом уничтожала психику моего сына

По словам мужчины, в браке с исполнительницей его сын очень изменился - стал раздражительным и перестал общаться «со всеми, кто ему ранее был дорог».

Тимма-старший не исключил, что Седокова могла использовать алкоголь или какие-либо препараты, чтобы Янис подписал документы, лишившие его наследства, но, вероятно, не ожидала, что подлог вскроется.

«Кто она – преступница, мошенница или аферистка – пусть решает суд. Факт один: она шаг за шагом уничтожала психику моего сына», - заключил отец спортсмена.

Ранее представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что Анна Седокова подделала брачный договор с Янисом Тиммой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

