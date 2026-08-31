Дефицит бензина и резкий рост цен на топливо вынуждают российских автолюбителей сокращать поездки на личном транспорте, но вынужденный простой может со временем привести к порче автомобиля, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Согласно опросу «Автостата», 36% водителей сократили поездки на личных автомобилях в России. Исследование проводилось среди подписчиков Telegram-каналов аналитического агентства, в нем приняли участие более 1200 человек. 15% респондентов уменьшили количество поездок на 10–20%, 11% — на 20–50%, а еще 10% сообщили, что стали ездить совсем редко.

«Я бы назвал ситуацию на топливном рынке кризисом. Такого масштаба не было очень давно, практически с советских времен. Происходящее сейчас весьма ощутимо: я лично вижу, сколько машин простаивает на парковках. Две трети моих знакомых сильно урезали свои маршруты, отказываясь от дальних поездок и путешествий. На это влияют два ключевых фактора: физическая нехватка бензина и резкий взлет цен на АЗС», - полагает Похмелкин.