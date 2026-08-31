Россиян предупредили о проблемах с автомобилем в случае долгого простоя

Сокращение поездок на личных автомобилях из-за дефицита бензина в холодное время года может обернуться порчей узлов и кузова, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Дефицит бензина и резкий рост цен на топливо вынуждают российских автолюбителей сокращать поездки на личном транспорте, но вынужденный простой может со временем привести к порче автомобиля, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Согласно опросу «Автостата», 36% водителей сократили поездки на личных автомобилях в России. Исследование проводилось среди подписчиков Telegram-каналов аналитического агентства, в нем приняли участие более 1200 человек. 15% респондентов уменьшили количество поездок на 10–20%, 11% — на 20–50%, а еще 10% сообщили, что стали ездить совсем редко.

«Я бы назвал ситуацию на топливном рынке кризисом. Такого масштаба не было очень давно, практически с советских времен. Происходящее сейчас весьма ощутимо: я лично вижу, сколько машин простаивает на парковках. Две трети моих знакомых сильно урезали свои маршруты, отказываясь от дальних поездок и путешествий. На это влияют два ключевых фактора: физическая нехватка бензина и резкий взлет цен на АЗС», - полагает Похмелкин.

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Если ситуация не стабилизируется, автомобилистов ждут еще и технические проблемы, предупреждает эксперт.

«Машина должна регулярно ездить, иначе узлы и кузов начинают портиться и ржаветь. Особенно это критично в холодное время года, которое уже наступает, ведь большинство автомобилей в России зимует на улице. Невозможность полноценно пользоваться личным транспортом серьезно усиливает социальную напряженность. Единственная альтернатива для людей — это общественный транспорт. Но если в Москве он развит отлично, то в регионах ситуация намного хуже, особенно в городах, где нет метро», — резюмировал глава движения.

Несмотря на убытки производителей дизельного топлива, запрет на его экспорт с вероятностью 80% продлят еще на месяц, поскольку обеспечение внутреннего рынка остается приоритетной задачей, заявил ранее НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.


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ФОТО: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
ТЕГИ:БензинВиктор ПохмелкинАвтомобиль

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