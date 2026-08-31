В России назвали причину непостоянной политики Трампа в отношении Ирана
Непостоянство американской политики в отношении Ирана связано с тем, что у США изначально не было комплексного плана действий. Об этом сайту aif.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Он напомнил, что первые удары американцев по Ирану не привели к смене режима в стране, после чего Вашингтон попытался заключить сделку, однако эти действия успехом также не увенчались. Позже США решили расширять санкции.
По словам Блохина, Дональд Трамп желает стать «величайшим президентом в истории Америки», но для этого ему необходима хотя бы одна «чистая» победа.
«В случае с Ираном её можно было бы добиться не дистанционными ударами, а вводом войск, на что Трамп, очевидно, не готов, он хочет получить максимальный результат, приложив минимум усилий», - заключил эксперт.
Ранее Трамп заявил, что Иран хотел бы заключить с США сделку, но пока «не готов заключить правильную сделку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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