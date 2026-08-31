Дмитриев: Диалог РФ и США продолжается вопреки попыткам его сорвать

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, несмотря на попытки его сорвать или дезинформировать американскую сторону. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Песков: Оснований для улучшения отношений России и Европы пока не просматривается

По его словам, по мере того как становится очевидно, что эскалация конфликта не помогает Украине, всё больше партнёров продолжают диалог с Россией.

«Могу подтвердить... Диалог продолжается, и в том числе по экономическому направлению», - заключил он.

Ранее Дмитриев указал, что отставка премьера Великобритании Кира Стармера является важным сигналом и для других разжигателей войны в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры