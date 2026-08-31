Дмитриев: Диалог РФ и США продолжается вопреки попыткам его сорвать
Диалог Москвы и Вашингтона продолжается, несмотря на попытки его сорвать или дезинформировать американскую сторону. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, по мере того как становится очевидно, что эскалация конфликта не помогает Украине, всё больше партнёров продолжают диалог с Россией.
«Могу подтвердить... Диалог продолжается, и в том числе по экономическому направлению», - заключил он.
Ранее Дмитриев указал, что отставка премьера Великобритании Кира Стармера является важным сигналом и для других разжигателей войны в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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