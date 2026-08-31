От 100 тысяч рублей: Куда россияне поедут отдыхать осенью
Туристам, проживающим на Дальнем Востоке, осенью придется по душе Юго-Восточная Азия, в то время как жители Центральной России по большей части обратят внимание на Турцию, сказал НСН Воскан Арзуманов.
Сегодня россияне не готовы кардинально менять вид отдыха, например, те, кто привык отдыхать на черноморском побережье, не станут проводить отпуск в Москве. Что же касается зарубежных направлений, то грядущей осенью в приоритете у соотечественников будут Турция, Египет, Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам, Мальдивы и ОАЭ. Об этом НСН заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12,1–20% в годовом выражении, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что это связано с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Кроме того, увеличивается конкуренция с зарубежными направлениями. Так, количество проданных заграничных туров выросло на 5–7%, при этом заметнее всего выросла популярность курортов Занзибара и Маврикия. Арзуманов отметил, что россияне не стремятся замещать одни виды отдыха другими.
«Что касается внутреннего туризма, по таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, просадки нет. Но сильно сомневаюсь, что туристы смогут морской курорт заменить на отдых в Москве. На Кавказских минеральных водах также несколько другой формат отдыха — скорее больше санаторный, а в санаториях с детьми не так часто отдыхают. На море же, напротив, чаще отдыхают с детьми. Если мы рассматриваем зарубежные направления, здесь главную роль играет возможность прямого авиасообщения. Гонять пустые самолеты ни туроператоры, ни авиакомпании, конечно, не хотят. По объемам на осень лидируют такие направления, как Турция, Египет, Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам, Мальдивы и восстановившиеся ОАЭ», — сказал Арзуманов.
Собеседник НСН добавил, что в среднем российские туристы готовы тратить на десятидневный отдых 100-120 тысяч рублей за человека.
«Надо понимать, что все зависит от спроса конкретного туриста, здесь нет оптимального сочетания цены и качества. Турция — это семейный отдых по системе “все включено”. Египет — то же самое, что и Турция, только с сухим климатом, цены там сопоставимы. Кто-то едет в ОАЭ, кто-то — в Юго-Восточную Азию. В среднем российские туристы могут потратить 100-120 тысяч рублей на человека примерно за десять дней, но все зависит от страны: таким ценам примерно соответствуют Турция, Египет, Китай и Вьетнам. Кроме того, туристам, проживающим на Дальнем Востоке, проще долететь до Юго-Восточной Азии, а Центральная Россия ближе к Турции», — отметил он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил в беседе с НСН, что в сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону.
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