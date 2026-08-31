«Что касается внутреннего туризма, по таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, просадки нет. Но сильно сомневаюсь, что туристы смогут морской курорт заменить на отдых в Москве. На Кавказских минеральных водах также несколько другой формат отдыха — скорее больше санаторный, а в санаториях с детьми не так часто отдыхают. На море же, напротив, чаще отдыхают с детьми. Если мы рассматриваем зарубежные направления, здесь главную роль играет возможность прямого авиасообщения. Гонять пустые самолеты ни туроператоры, ни авиакомпании, конечно, не хотят. По объемам на осень лидируют такие направления, как Турция, Египет, Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам, Мальдивы и восстановившиеся ОАЭ», — сказал Арзуманов.

Собеседник НСН добавил, что в среднем российские туристы готовы тратить на десятидневный отдых 100-120 тысяч рублей за человека.

«Надо понимать, что все зависит от спроса конкретного туриста, здесь нет оптимального сочетания цены и качества. Турция — это семейный отдых по системе “все включено”. Египет — то же самое, что и Турция, только с сухим климатом, цены там сопоставимы. Кто-то едет в ОАЭ, кто-то — в Юго-Восточную Азию. В среднем российские туристы могут потратить 100-120 тысяч рублей на человека примерно за десять дней, но все зависит от страны: таким ценам примерно соответствуют Турция, Египет, Китай и Вьетнам. Кроме того, туристам, проживающим на Дальнем Востоке, проще долететь до Юго-Восточной Азии, а Центральная Россия ближе к Турции», — отметил он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил в беседе с НСН, что в сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону.

