Россиянам с 1 сентября смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх
Самозапрет на участие в азартных играх станет доступен россиянам с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
В ведомстве напомнили, что речь идёт об участии в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах.
Подать заявление на введение самозапрета можно лично в любом многофункциональном центре (МФЦ) при предъявлении удостоверяющего личность документа или через портал «Госуслуги».
«Задача Минфина не только регулировать рынок азартных игр, но и создавать для граждан инструменты, которые позволяют защитить себя от финансовых рисков», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для организаторов азартных игр за нарушение самозапрета россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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