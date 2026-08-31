Россиянам с 1 сентября смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх

В ведомстве напомнили, что речь идёт об участии в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах.

Подать заявление на введение самозапрета можно лично в любом многофункциональном центре (МФЦ) при предъявлении удостоверяющего личность документа или через портал «Госуслуги».

«Задача Минфина не только регулировать рынок азартных игр, но и создавать для граждан инструменты, которые позволяют защитить себя от финансовых рисков», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для организаторов азартных игр за нарушение самозапрета россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

