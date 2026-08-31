Россиянам объяснили, как спастись от медведя и не попасть под статью
Человек не защищен от медведя законом. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил охотник Владимир Рязанов.
Комментируя участившиеся случаи нападения медведей на людей, он отметил, что убить хищника можно только при наличие лицензии. В противном случае Уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
«Охотник не имеет права находиться с расчехлённым оружием вне сроков охоты, если у него нет разрешения на охоту. В этом случае самооборону доказать сложно», - указал эксперт.
Рязанов также указал, что стоимость лицензии составляет от 70 тысяч рублей и больше. Однако многие охотники не ходят на промысел из соображений безопасности.
Ранее дополнительные лицензии на отстрел медведей были выданы в Республике Алтай после того, как в районе посёлка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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