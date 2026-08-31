Россиянам объяснили, как спастись от медведя и не попасть под статью

Комментируя участившиеся случаи нападения медведей на людей, он отметил, что убить хищника можно только при наличие лицензии. В противном случае Уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.



«Охотник не имеет права находиться с расчехлённым оружием вне сроков охоты, если у него нет разрешения на охоту. В этом случае самооборону доказать сложно», - указал эксперт.

Рязанов также указал, что стоимость лицензии составляет от 70 тысяч рублей и больше. Однако многие охотники не ходят на промысел из соображений безопасности.

Ранее дополнительные лицензии на отстрел медведей были выданы в Республике Алтай после того, как в районе посёлка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

