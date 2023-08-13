Минобороны РФ: В Черном море принудительно остановили сухогруз по пути на Украину

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан», который под флагом Палау направлялся в украинский порт Измаил и не реагировал на требования российских моряков. Им пришлось открыть предупредительный огонь. После этого на иностранном судне провели досмотр, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале 13 августа.

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Инцидент произошел в воскресенье около 6.40 (мск) в юго-западной части Черного моря. Капитан российского корабля потребовал сухогруз «Сукра Окан» остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. Реакции не последовало.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих», – говорится в официальном сообщении.

После радиопереговоров судно остановилась, и российская досмотровая группа высадилась на сухогруз.

«Сукра Окан» после заверщения процедуры проследовало в порт Измаил.

Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах, напоминает Минобороны РФ.

Ранее украинские войска в ночь на 1 августа попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства на юго-западе Черного моря в 340 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.





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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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