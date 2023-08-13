Минобороны РФ: В Черном море принудительно остановили сухогруз по пути на Украину
Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз «Сукра Окан», который под флагом Палау направлялся в украинский порт Измаил и не реагировал на требования российских моряков. Им пришлось открыть предупредительный огонь. После этого на иностранном судне провели досмотр, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале 13 августа.
Инцидент произошел в воскресенье около 6.40 (мск) в юго-западной части Черного моря. Капитан российского корабля потребовал сухогруз «Сукра Окан» остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. Реакции не последовало.
«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих», – говорится в официальном сообщении.
После радиопереговоров судно остановилась, и российская досмотровая группа высадилась на сухогруз.
«Сукра Окан» после заверщения процедуры проследовало в порт Измаил.
Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах, напоминает Минобороны РФ.
Ранее украинские войска в ночь на 1 августа попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства на юго-западе Черного моря в 340 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru