Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак на красно-лиманском направлении. Вдобавок российские военные отразили 16 атак на донецком направлении.

На херсонском направлении российская сторона уничтожила порядка 70 украинских бойцов, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений «Вагнера». Как отметили в ведомстве, ЧВК передала армии более двух тысяч единиц техники и вооружения, напоминает RT.

