Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Российские силы поразили места хранения боеприпасов ВСУ минувшей ночью, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об отражении трех атак на красно-лиманском направлении. Вдобавок российские военные отразили 16 атак на донецком направлении.
На херсонском направлении российская сторона уничтожила порядка 70 украинских бойцов, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений «Вагнера». Как отметили в ведомстве, ЧВК передала армии более двух тысяч единиц техники и вооружения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru