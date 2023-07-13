В Курской области задержали передававших ВСУ сведения об объектах Минобороны
13 июля 202312:23
Сотрудники ФСБ задержали в Курской области россиян, которые передавали Вооруженным силам Украины данные о российском министерстве обороны.
В ФСБ отметили, что эти данные могли быть использованы в целях диверсии, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
Во время обысков у задержанных нашли спецтехнику и средства связи. В ведомстве отметили, что задержанные уже дают признательные показания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru