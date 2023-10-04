Минобороны России: ВКС России сбили украинский МиГ-29
Российские истребители сбили самолет МиГ-29 ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в Николаевской области российскими силами была уничтожена украинская РЛС П-18. Около Херсона ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
В оборонном ведомстве рассказали об отражении двух атак ВСУ на красно-лиманском направлении, а российские ПВО за сутки перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", бомбу JDAM, а также семь снарядов HIMARS.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Брянским районом региона, передает ОТР. Никто не пострадал, разрушений нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru