Минобороны: ВКС пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым

Российская авиация пресекла попытку украинской десантной группы проникнуть на территорию Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.

Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения ... десантной группы ВСУ», — указали в ведомстве.

Десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах, отмечает «Свободная пресса».

Ранее в Минобороны сообщили об обнаружении и уничтожении над Черным морем украинской противокорабельной ракеты «Нептун», напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ВКС РФМинобороныКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры