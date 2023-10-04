Минобороны: ВКС пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым
Российская авиация пресекла попытку украинской десантной группы проникнуть на территорию Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения ... десантной группы ВСУ», — указали в ведомстве.
Десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трех гидроциклах, отмечает «Свободная пресса».
Ранее в Минобороны сообщили об обнаружении и уничтожении над Черным морем украинской противокорабельной ракеты «Нептун», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru