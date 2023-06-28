Минобороны России: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
Российские силы поразили пyнкт временной дислокации командного cостава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались о нанесении ударов по украинским резервам в Запорожье. Российские военные также уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР. Также были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР.
Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для украинской группировки в Донбассе, сообщили в российском министерстве обороны. Уточняется, что все объекты были поражены.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru