Минобороны России: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ

В оборонном ведомстве отчитались о нанесении ударов по украинским резервам в Запорожье. Российские военные также уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР. Также были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР.

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для украинской группировки в Донбассе, сообщили в российском министерстве обороны. Уточняется, что все объекты были поражены.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков, напоминает RT.

