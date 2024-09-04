Минобороны России сообщило об освобождении Карловки и Пречистовки в ДНР

Российские военные группировки освободили Карловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны.

Российское оборонное ведомство также отчиталось об освобождении Пречистовки в ДНР).

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

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