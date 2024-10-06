Минобороны России показало кадры встречи военных с жителями Угледара
6 октября 202419:44
Министерство обороны России продемонстрировало кадры встречи военных группировки «Восток» с жителями города Угледара в ДНР после его освобождения.
Местные жители поблагодарили российских бойцов за освобождение города. По данным Минобороны, в Угледаре осталось более 100 человек.
Один из местных жителей заявил, что ждал прихода российской армии. Мужчина отметил, что несмотря на боевые действия, покидать город не собирался.
Министерство обороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru