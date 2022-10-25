Минобороны РФ заявило об отражении новых атак ВСУ в Херсонской области

Российские войска сумели отбить все попытки атаки Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Такие сведения распространило министерство обороны РФ в сводке от 25 октября. Согласно этой информации, за минувшие 24 часа ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении до 130 бойцов

Как уточнили в Минобороны, украинская сторона предприняла атаку силами двух ротных тактических групп в районе населенных пунктов Ищенка и Брускинское. В ходе огневых ударов с стороны ВС РФ, помимо живой силы, ВСУ потеряли три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

На Купянском направлении украинские подразделения в составе батальонной тактической группы попытались продвинуться на узком фронте в направлении села Куземовка.

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Под ударами российской артиллерии нападавшие были вынуждены отойти на исходные позиции, потеряв не менее 30 бойцов, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, на Лиманском направлении за сутки ВСУ потеряли в боях свыше 120 человек, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль. Боевая авиация ВКС РФ отрапортовала о сбитом истребителе МиГ-29 Воздушных сил Украины в Николаевской области.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе Минобороны РФ объявило о провале попытки ВСУ осуществить серьёзный прорыв российской обороны в Херсонской области.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ХерсонСпецоперацияУкраина
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