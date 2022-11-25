Минобороны РФ заявило о ликвидации 200 польских наёмников под Харьковом
Украинская сторона потеряла убитыми до 200 человек из состава наёмников из Польши в результате удара российских войск по месту их расположения в Харьковской области. Такие данные обнародовал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удары были нанесены Воздушно-космическими силами с применением высокоточного оружия по трем пунктам временной дислокации вооруженных формирований из Польши в районе населенного пункта Великие Хутора.
Кроме того, более 100 зарубежных наемников, которые принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ, ликвидированы при обстреле в районе населённых пунктов Северск и Славянск ДНР. Из техники уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь внедорожников украинской стороны.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в пресс-центре НСН, что ВСУ усиливают свои подразделения, но несут колоссальные потери.
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