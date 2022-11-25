Минобороны РФ заявило о ликвидации 200 польских наёмников под Харьковом

Украинская сторона потеряла убитыми до 200 человек из состава наёмников из Польши в результате удара российских войск по месту их расположения в Харьковской области. Такие данные обнародовал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары были нанесены Воздушно-космическими силами с применением высокоточного оружия по трем пунктам временной дислокации вооруженных формирований из Польши в районе населенного пункта Великие Хутора.