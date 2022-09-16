Минобороны РФ заявило о 400 убитых и раненых бойцах ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 400 бойцов убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской, Харьковской областях, а также Донецкой народной республике. Такие цифры озвучил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, было уничтожено свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ, более трех тысяч боеприпасов. В частности, в Харькове удар нанесён по позициям добровольческого националистического формирования «Кракен», утверждал Конашенков.