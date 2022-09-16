Минобороны РФ заявило о 400 убитых и раненых бойцах ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 400 бойцов убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской, Харьковской областях, а также Донецкой народной республике. Такие цифры озвучил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, было уничтожено свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ, более трех тысяч боеприпасов. В частности, в Харькове удар нанесён по позициям добровольческого националистического формирования «Кракен», утверждал Конашенков.
Месторасположение 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ поражено в районе Северска в ДНР. Кроме того, ВС РФ за сутки сбили в воздухе в ДНР, Херсонской и Запорожской областях более 50 снарядов реактивных систем залпового огня. Уничтожен также пять беспилотников украинской стороны.
Между тем, сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона. Есть погибшие и ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, взрыв прогремел в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Погиб глава ведомства Сергей Горенко.
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