Балицкий уверен, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года
Глава Запорожской области Евгений Балицкий выраил уверенность, что спецоперация на Украине завершится весной-летом 2024 года, к этому есть все предпосылки.
Он отметил, что украинский фронт к этому времени должен «рухнуть». По словам Балицкого, внутри Украины происходят «тектонические процессы», которые «разрывают» государство изнутри.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем. По мнению Лукашенко, на Зеленского осуществляется давление со стороны военных, которые в состоянии оценить обстановку более здраво, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru