Минобороны РФ: ВСУ потеряли на курском направлении более 13 тысяч военных

Украинская сторона за сутки потеряла свыше 300 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны России.

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По данным российского оборонного ведомства, за все время ВСУ потеряли больше 13,1 тысячи военных на курском направлении.

Кроме того, российская авиация поразила скопления семи бригад ВСУ в Курской области.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФКурская ОбластьУкраинаВСУСпецоперация

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