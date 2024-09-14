Минобороны РФ: ВСУ потеряли на курском направлении более 13 тысяч военных
14 сентября 202414:20
Украинская сторона за сутки потеряла свыше 300 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, за все время ВСУ потеряли больше 13,1 тысячи военных на курском направлении.
Кроме того, российская авиация поразила скопления семи бригад ВСУ в Курской области.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru