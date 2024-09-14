Минобороны РФ: ВСУ потеряли на курском направлении более 13 тысяч военных

По данным российского оборонного ведомства, за все время ВСУ потеряли больше 13,1 тысячи военных на курском направлении.

Кроме того, российская авиация поразила скопления семи бригад ВСУ в Курской области.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

