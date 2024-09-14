Минобороны РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными

По данным российского оборонного ведомства, украинской стороне взамен передали 103 пленных ВСУ.

Освобожденные российские военные сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Военнослужащие могут связаться с родственниками. Всех освобожденных бойцов в скором времени доставят в Россию.

В Минобороны РФ уточнили, что Объединённые Арабские Эмираты поспособствовали возвращению российских военных из украинского плена.

Ранее стало известно, что украинские войска потеряли более 12 795 военнослужащих за время боевых действий на курском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

