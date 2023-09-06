Минобороны РФ предложило ввести особый воинский учет для заключенных
Минобороны РФ предложило ввести понятие «особого воинского учёта» для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает внесение изменений в Положение о воинском учёте и исключение нормы, согласно которой лишённые свободы граждане не подлежат воинскому учёту.
Предлагается осуществлять постановку и снятие с особого воинского учёта явки в военные комиссариаты, на основании соответствующих списков граждан, которые будут предоставлять исправительные учреждениям, которые будут сверяться не реже одного раза в год.
«Особый воинский учёт осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту их нахождения», - сказано в документе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru