Минобороны РФ предложило ввести особый воинский учет для заключенных

Минобороны РФ предложило ввести понятие «особого воинского учёта» для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за уклонение от военной службы

Проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает внесение изменений в Положение о воинском учёте и исключение нормы, согласно которой лишённые свободы граждане не подлежат воинскому учёту.

Предлагается осуществлять постановку и снятие с особого воинского учёта явки в военные комиссариаты, на основании соответствующих списков граждан, которые будут предоставлять исправительные учреждениям, которые будут сверяться не реже одного раза в год.

«Особый воинский учёт осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту их нахождения», - сказано в документе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенкоматыМинобороны РФЗаключенные

Горячие новости

Все новости

партнеры