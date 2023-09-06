Минобороны РФ предложило ввести особый воинский учет для заключенных

Проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает внесение изменений в Положение о воинском учёте и исключение нормы, согласно которой лишённые свободы граждане не подлежат воинскому учёту.

Предлагается осуществлять постановку и снятие с особого воинского учёта явки в военные комиссариаты, на основании соответствующих списков граждан, которые будут предоставлять исправительные учреждениям, которые будут сверяться не реже одного раза в год.

«Особый воинский учёт осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту их нахождения», - сказано в документе.

