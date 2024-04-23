Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении MIM-23 HAWK

В российском оборонном ведомстве также рассказали о том, что группировка войск «Днепр» за сутки поразила три бригады ВСУ, а группировка «Центр» улучшила свое тактическое положение и отразила девять украинских контратак.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника, одну ракету «Точка-У», шесть снарядов HIMARS и «Ольха», а также четыре авиабомбы Hammer.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, сообщает RT.

