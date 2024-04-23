Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении MIM-23 HAWK
Минобороны России впервые заявило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США в зоне спецоперации.
В российском оборонном ведомстве также рассказали о том, что группировка войск «Днепр» за сутки поразила три бригады ВСУ, а группировка «Центр» улучшила свое тактическое положение и отразила девять украинских контратак.
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника, одну ракету «Точка-У», шесть снарядов HIMARS и «Ольха», а также четыре авиабомбы Hammer.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru