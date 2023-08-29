Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты ВСУ «Нептун»

Кроме того, российские войска на запорожском направлении отразили две украинские атаки в районе Вербового и уничтожили порядка 90 украинских военных, сообщило российское оборонное ведомство.



Также в Минобороны отчитались об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении. Потери противника составили около 50 бойцов ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении семи атак ВСУ в районе Работина и Вербового, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

