Минобороны: На донецком направлении уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами

Российские военные нанесли ракетный удар по воинскому эшелону ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны.

Марочко: Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском

Прибытие эшелона противника на станцию разгрузки выявило разведывательное подразделение ВС России.

«Координаты ... были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», — указали в военном ведомстве.

В результате были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, до 10 единиц украинской техники, а также ликвидированы около 30 военнослужащих ВСУ, пишет RT.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сбили два украинских беспилотника над территорией Тульской области, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры