Минобороны: На донецком направлении уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами

Прибытие эшелона противника на станцию разгрузки выявило разведывательное подразделение ВС России.

«Координаты ... были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», — указали в военном ведомстве.

В результате были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, до 10 единиц украинской техники, а также ликвидированы около 30 военнослужащих ВСУ, пишет RT.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сбили два украинских беспилотника над территорией Тульской области, отмечает «Свободная пресса».

