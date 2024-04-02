Минобороны РФ: Военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ

С начала года вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 80 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Также с января 2024 года ВСУ лишились 14 тысяч единиц различного вооружения и потеряли более одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин, передает «Радиоточка НСН».



