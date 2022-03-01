Украинская «Точка У» разорвалась в Таганроге

Ракета, запущенная с территории Украины, взорвалась в российском Таганроге, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве в районе аэродрома Таганрога. Возникли предположения, что ракета была сбита средствами ПВО.

По предварительным данным, речь идёт о ракете тактического комплекса дивизионного звена «Точка У». Осколки боеприпаса попали на взлётно-посадочную полосу, других разрушений не отмечено.

