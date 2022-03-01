Украинская «Точка У» разорвалась в Таганроге
Ракета, запущенная с территории Украины, взорвалась в российском Таганроге, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве в районе аэродрома Таганрога. Возникли предположения, что ракета была сбита средствами ПВО.
По предварительным данным, речь идёт о ракете тактического комплекса дивизионного звена «Точка У». Осколки боеприпаса попали на взлётно-посадочную полосу, других разрушений не отмечено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- «Метриум»: Банки приостанавливают выдачу ипотеки по программам господдержки
- Появилось видео прибытия наблюдателей ОБСЕ из Донбасса в Ростов-на-Дону
- Краснодарский губернатор сообщил о гибели командира разведроты на Украине
- Польская прокуратура начала следствие по факту «нападения на Украину»
- Суд в Москве отказался отменить штраф для Google в размере трех млн рублей
- Кулеба назвал условия участия Украины во вторых переговорах с Россией
- Финский оператор VR заявил об остановке контактов с «РЖД»
- Зеленский заявил Шольцу о необходимости закрытия воздушного пространства Украины
- Украинская «Точка У» разорвалась в Таганроге
- Альфа-банк объявил о выходе Фридмана и Авена из совета директоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru